По сравнению с 2021 годом рост составил 9%.

За полгода страховщики выплатили владимирцам 1,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом рост составил 9%.Увеличение произошло за счёт страхования жизни, которое достигло 754 млн рублей (+20%). По страхованию имущества жители региона получили 316 млн рублей (+12%).Интересно, что количество заключенных договоров снизилось до 426 тысяч. Это произошло в секторе страхования жизни и имущества. К слову, владимирцы чаще начали оформлять полисы ДМС - плюс 68% к прошлогодней цифре.«Из-за сокращения объёмов ипотеки и потребительских займов упали объёмы по видам страхования, связанным с кредитованием», - резюмировал заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.