Строителей вантового моста через Оку можно поздравить с преодолением важного рубежа - они произвели...

Строителей вантового моста через Оку можно поздравить с преодолением важного рубежа - они произвели надвижку металлоконструкций на опоры. Какие прогнозы по срокам дают инженеры? Репортаж Дмитрия Горкина.Самый сложный и самый ответственный участок будущей трассы М-12 "Москва-Казань". Мостовая переправа через Оку в Муроме начинает приобретать зримые очертания. Ускорить темпы удалось благодаря экспериментальному нововведению. Похожие, как две капли воды, пилоны на разных берегах на самом деле возведены по разным технологиям. Стандартным и методом скользящей опалубки, впервые примененным в России. Это позволило сократить время возведения опор почти в два раза.Виталий Шмаров, руководитель проекта М-12:- Завершены основные массовые объемы работ по возведению опор, обустройству фундаментов, по надвижке металлоконструкций. В частности, вот за моей спиной надвинуто пролетное строение между опорами 4-6, которое позволит начать буквально на следующей неделе монтаж вантовой системы.На этой глобальной стройке сегодня трудятся профессионалы со всей России. У многих за плечами такие известные проекты, как ЦКАД, М-11 "Москва-Санкт-Петербург", М-4 "Дон". Но каждый объект уникален по- своему, говорят строители.Иван Хламин, главный специалист по искусственным сооружениям "ДСК Автобан":- Объект, на самом деле, уникальный, потому что это единственный вантовый мост в составе объекта М-12. Строительство, на мой взгляд, на данный момент преодолело экватор, получается, больше половины объекта строительства уже мы преодолели.Непосредственно на всем 4-м этапе, то есть отрезке от Мурома до Арзамаса задействовано 2.5 тысячи строителей и 600 единиц техники. Из них 1000 человек на мостовой переправе - две вахты в две смены. Без выходных и праздников. Такой режим работы позволяет держать высокий темп.Виталий Шмаров, руководитель проекта М-12 компании "Автодор":- Имея тот опыт и квалификацию, которые строители наработали на прошлых объектах - для них это не составило большого труда. По сути, закинули металл на стапель, надвинули, состыковали новый блок. И вот так, раз-два, не успели оглянуться, уже 1200 тонн металла надвинули на 230 метров. Основная тут трудность, которая была - летом. Было достаточно жаркое лето, и, находясь на берегу красавицы Оки, хотелось, в общем-то, загорать и купаться, а приходилось вот работать.Договором сдача 4-го этапа предусмотрена во второй половине 2024 года. Но управиться удастся минимум на полгода раньше, уверены строители. Не помеха даже наступающая зима, все технологии отточены и позволяют держаться намеченного плана.Дмитрий Горкин, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»