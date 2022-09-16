15 сентября во Владимирской области произошло две страшные аварии, которые унесли жизни трех людей. Подробности аварий рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Около 15:20 в Камешковском

15 сентября во Владимирской области произошло две страшные аварии, которые унесли жизни трех людей. Подробности аварий рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Около 15:20 в Камешковском районе 35-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево. От удара корпус машины сильно смяло, а водитель скончался на месте происшествия. Вечером