В Камешковском районе вчера, 15 сентября, в районе 15 часов дня автомобиль марки «Шевроле Ланос»...

В Камешковском районе вчера, 15 сентября, в районе 15 часов дня автомобиль марки «Шевроле Ланос» под управлением 35-летнего мужчины вылетел в кювет и врезался в дерево. Происшествие произошло около деревни Аксенцево. В результате ДТП водитель скончался.Еще один несчастный случай произошел 15 сентября около 9 вечера в Гусь-Хрустальном районе. По предварительным данным, на трассе "Золотое кольцо" 37-летний мужчина, управляя мопедом «ЗиД», выехал на встречку и столкнулся с «Пежо». В результате столкновения погибли водитель мопеда и его пассажир.Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварий.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области