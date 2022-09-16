Во Владимирской области выявили 478 случаев заражения коронавирусом за сутки на 16 сентября. Днем ранее было 466. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 48

Во Владимирской области выявили 478 случаев заражения коронавирусом за сутки на 16 сентября. Днем ранее было 466. Суточный прирост непрерывно увеличивается с 15 августа. Госпитализировано 48 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратились 42 жителя области. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 163 141. В лидерах по заражениям Владимир