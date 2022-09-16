Вести уже рассказывали о первых этапах создания этой биографической художественно-документальной...

"Вести" уже рассказывали о первых этапах создания этой биографической художественно-документальной ленты. съемочный период окончательно завершен, предстоит монтаж и озвучивание фильма.- Москве состоялись съёмки интервью замечательного художника, теоретика искусства, публициста, педагога, профессора Сергея Александровича Гавриляченко у него в мастерской. - сообщил сын художника Борис Борисович Французов. - Сергей Александрович поделился своими мыслями о Борисе Французове, его роли в отечественном и мировом искусстве. Материл будет использован в нашем фильме.Также в столице было снято интервью о творчестве Бориса Французова искусствоведа, художника и педагога, автора замечательной вступительной статьи для альбома-монографии "Борис Французов. Офорты" Виктора Евгеньевича Калашникова.Именно он ввёл в своё время и блестяще обосновал в искусствоведческом поле термин "графическая картина" в отношении офортов Бориса Французова. Размышления Виктора Евгеньевича будут очень важной частью фильма о художнике.Следующим этапом съемок стали съемки в Музее "Мемориальная мастерская Бориса Фёдоровича Французова" во Владимире работ художника разных лет. Всего их порядка 3 тысяч. Требовалось выбрать из этого многообразия работы для иллюстрации разных этапов художнических поисков автора.Колоссальное творческое наследие художника: акварели, пастели, гуашь, масляная живопись, рисунки, линогравюры, монотипии, экслибрисы, "больничная серия" и, конечно же, офорты были отсмотрены и отобраны для съёмок.Далее эти кадры будут скомпонованы для конкретных эпизодов будущего фильма, проиллюстрируют собой многогранность творчества Бориса Французова.А в родной деревне художника - Зауичье, в доме, где он проводил каждое лето на этюдах - состоялись ночные съёмки.- Оператору было мало льющего дождя (ждали именно дождливую погоду), пришлось организовывать дополнительную воду. В колодец опустили насос и поливали крышу из шланга – в кадре вышел настоящий ливень, - рассказал руководитель этого творческого проекта, сын художника Борис Борисович Французов.Мы обязательно будем и дальше рассказывать о работе над этим большим биографическим фильмом, аналогов которому среди проектов, посвященных русскому реалистическому искусству пока что нет.Создатели фильма благодарят всех, кто поддерживает проект и помогает ему. Особенно Президентский фонд культурных инициатив.Подписывайтесь на группу https://t.me/Boris_Frantsuzov_The_Artist в Телеграм, которая посвящена ходу работы над фильмом "Борис Французов. Художник".