Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал требование властей Польши возместить ущерб за Вторую мировую войну. Председатель ГД подчеркнул, что как независимое государство Польша существует только благодаря России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал требование властей Польши возместить ущерб за Вторую мировую войну. Председатель ГД подчеркнул, что как независимое государство Польша существует только благодаря России.Накануне президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала репараций от РФ за Вторую мировую войну. Он заявил, что Германия напала на Польшу, а позднее к войне присоединилась Россия.Володин напомнил, что нацисты в концлагерях истребляли поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами."В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше.", – написал спикер в своем телеграм-канале.Председатель ГД назвал заявление лидера республики реабилитацией фашизма и оскорблением памяти предков, отдавших жизнь за свободу и независимость Польши.Володин отметил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобные высказывания. Спикер призвал надзорные органы изучить заявления Дуды и принять меры для привлечения его к ответственности.