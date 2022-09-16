За неделю работы по программе промышленной ипотеки ВТБ принял заявки клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей. Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в ..

За неделю работы по программе промышленной ипотеки ВТБ принял заявки клиентов среднего и малого бизнеса на сумму 5,3 млрд рублей.Наиболее высокий спрос предпринимателей зафиксирован в Московском регионе, Владимирской, Вологодской, Псковской и Ярославской областях.«Для ВТБ стратегически важно обеспечить российский бизнес доступным финансированием с использованием всех инструментов господдержки. Мы активно участвовали в разработке и запуске механизма промышленной ипотеки, так как прогнозируем востребованность этого продукта среди заемщиков. В ряду других мер поддержки он простимулирует кредитование среднего и малого бизнеса, повысит устойчивость и снизит риски предприятий этого сегмента», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.Промышленная ипотека запущена в России 7 сентября. Программа предусматривает льготное кредитование предприятий на покупку недвижимости для промышленного производства.