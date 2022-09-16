По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ во Владимирской области оформили кредитов наличными на сумму более 308 млн рублей. Это на 11% превышает показатель июля. Всего с января по август жители ..

По итогам августа 2022 года клиенты ВТБ во Владимирской области оформили кредитов наличными на сумму более 308 млн рублей. Это на 11% превышает показатель июля. Всего с января по август жители региона получили в ВТБ более 3,8 тыс. потребительских кредитов на 1,9 млрд рублей.В последний месяц лета в целом по стране продажи кредитов наличными в ВТБ по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тыс. кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тыс. на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до половины своей платежной нагрузки. За первый месяц ею воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали кредиты на 6,8 млрд рублей.«Снижение ключевой ставки, последовавшее за этим снижение ставок по банковским кредитам и отложенный спрос привели к всплеску интереса к кредитам наличными. Причем эта тенденция сохраняется уже пятый месяц подряд. Например, в июле и августе мы выдали владимирцам 587 млн рублей в рамках потребительского кредитования, что почти на четверть превышает совокупный результат второго квартала», – отметил Игорь Серков, управляющий банка ВТБ (ПАО) во Владимирской области.