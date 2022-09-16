Максим Галкин мог переписать недвижимость на Аллу Пугачеву.

Максим Галкин мог переписать недвижимость на Аллу Пугачеву.На фоне мировых политических событий Народная артистка СССРАлла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом МаксимомГалкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комикмгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действиявластей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив,отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что вдействиях артистов может быть заложена "серая" схема. Экспертподозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию радиспасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствияв стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкинвладеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязьчего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездномусемейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишилисьстатуса резидента РФ.По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времениможет лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имясупруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спастисобственность на родине.