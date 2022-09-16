Максим Галкин мог переписать недвижимость на Аллу Пугачеву.
Максим Галкин мог переписать недвижимость на Аллу Пугачеву.
На фоне мировых политических событий Народная артистка СССР
Алла Пугачева вместе с детьми и супругом, некогда популярным юмористом Максимом
Галкиным, покинула Россию. Звездная чета переехала в Израиль. Сам комик
мгновенно переквалифицировался в аналитика и начал комментировать действия
властей, чем поставил под угрозу собственную карьеру. Певица, напротив,
отказалась от громких заявлений и в итоге спокойно вернулась на родину.
Однако звездный адвокат Андрей Алешкин не исключает, что в
действиях артистов может быть заложена "серая" схема. Эксперт
подозревает, что Примадонна отечественной эстрады вернулась в Россию ради
спасения недвижимости. Он напомнил, что после определенного времени отсутствия
в стране любой гражданин может лишиться привилегий налогового резидента.
Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева и Максим Галкин
владеют в России относительно дорогим жильем. Один только замок в деревне Грязь
чего стоит. Разумеется, и налоги там соответствующие. Однако звездному
семейству пришлось бы заплатить еще более высокую цену, если бы они лишились
статуса резидента РФ.
По мнению адвоката, Максим Галкин, который в скором времени
может лишиться налогового статуса, мог спокойно переписать недвижимость на имя
супруги. И в этом случае получается, что Алла Пугачева вернулась, чтобы спасти
собственность на родине.