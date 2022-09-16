Ковровским горсудом вынесен приговор в отношении местного жителя по обвинению в причинении...

Ковровским горсудом вынесен приговор в отношении местного жителя по обвинению в причинении мошенничества и присвоении чужого имущества.Год назад Белов Д.А. под безобидным предлогом попросил хозяина автомобиля «ВАЗ-21099» передать машину ему во временное пользование. А затем на эвакуаторе перевез автомобиль поселок Мелехово - отдал его за свои старые долги. Сумма ущерба - 12 348 рублей.Затем Белов заключил с другим автовладельцем устный договор аренды на «KIA Spectra». И продал это авто за 233 495 рублей. Впрочем на руки мошенник получил всего 54 000 рублей, которые быстро истратил.В суде он просил рассмотреть свое дело в особом порядке, полностью признав себя виновным. И получил 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.В пользу потерпевшего взыскана компенсация материального ущерба в размере 233 495 рублей.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/