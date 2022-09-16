В Судогодском районе задержан 38-летний местный житель. Мужчину обвиняют в незаконном хранении крупной партии наркотиков.

В Судогодском районе задержан 38-летний местный житель. Мужчину обвиняют в незаконном хранении крупной партии наркотиков. По сообщению УМВД по Владимирской области, обвиняемый посадил у себя в парнике несколько кустов конопли. «Агроном» успел вырастить и высушить 660 граммов запрещенного растения.По словам задержанного, коноплю он выращивал для личных целей. По данному факту заведено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.