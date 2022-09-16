Граждане с инвалидностью теперь могут получить средства реабилитации, оформив их дистанционно с...

Граждане с инвалидностью теперь могут получить средства реабилитации, оформив их дистанционно с использованием электронного сертификата Фонда социального страхования. Подробности у Александра Сыпченко.Быстрее, проще и удобнее. Все больше людей с ограниченными возможностями здоровья получают средства реабилитации, не выходя из дома. Ольга Абрамова из Вязников приобрела кресло-коляску для своего сына Александра по электронному сертификату ФСС. На сайте Фонда можно самостоятельно выбрать нужную модель. Оформление электронного сертификата занимает пять рабочих дней. Ждать завершения процедуры госзакупок больше не нужно.Ольга Абрамова, мама Александра:- Мне очень понравилось использовать электронный сертификат, я не выходя из дома заказала и в очень короткий срок получила тот товар, который ребенку нужен.До появления электронных сертификатов получить средства реабилитации можно было только по контрактам, заключенным Владимирским отделением Фонда социального страхования. Либо приобрести нужное изделие самостоятельно, а затем подать документы на компенсацию затраченных средств.Екатерина Кучерявых, специалист по связям с общественностью Владимирского регионального отделения ФСС РФ:- За август-сентябрь текущего года было выдано 5270 изделий на сумму более 2 миллионов рублей.Важно понимать, что электронный сертификат – это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты платежной системы МИР. Карта «Мир» должна принадлежать получателю технического средства реабилитации. Предварительную стоимость изделий, доступных по электронным сертификатам, можно посмотреть в электронном каталоге на сайте fss.ru.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»