В конце августа сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из...

В конце августа сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из отдела уголовного розыска выявили факт хранения наркосодержащих растений 38-летним местным жителем Судогодского района.Сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке мужчины кусты конопли, а из хозяйственной постройки изъяли высушенные части наркосодержащих растений, массой более 660 гр. По совам фигуранта, изъятое он хранил для личного потребления.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в настоящее время следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области