В каких случаях во Владимирской области работник имеет право на получение выходного пособия? Как...

В каких случаях во Владимирской области работник имеет право на получение выходного пособия?Как известно, каждый работник организации в России, при расторжении трудового договора по определенным основаниям имеет право на получение выходного пособия.Выходное пособие выплачивается работодателем в день увольнения в соответствии с приказом, в котором указывается основание расторжения трудового договора. Размер пособия зависит от основания увольнения, сообщает Роструд.Выплата пособия в размере двухнедельного среднего заработка в связи с:отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;призывом работника на военную службу (за исключением призыва работника на военную службу по мобилизации) или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности;отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора и др.Выплата пособия в размере среднего месячного заработка в связи с:ликвидацией организации,сокращением численности или штата работников организации.ВАЖНО! Если длительность периода трудоустройства работника, уволенного по указанным основаниям, превышает один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.Законодательством не предусмотрена обязанность работодателя по выплате выходного пособия при расторжении трудового договора по собственному желанию работника или по соглашению сторон.Вместе с этим условие о выплате выходного пособия работнику может быть включено в трудовой договор, или предусмотрено соглашением сторон.Фото freepik.com