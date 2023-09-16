Слухи о романе звезды с Григорием Лепсом давно в прошлом. Сейчас в ее жизни особенный этап.

Слухи о романе звезды с Григорием Лепсом давно в прошлом. Сейчас в ее жизни особенный этап.Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина служит не только ведущей шоу "Мужское/Женское", но и украшением телепроекта. Несмотря на болезненное расставание с мужем и попытки своими силами поднять детей, Юлия Барановская хорошо сохранилась. Многие приписывают ей статус завидной невесты и правильно делают — такую роскошную даму нельзя упустить!Но сама она пока может похвастаться лишь фотографиями в свадебном платье, да и те — с модельной съемки. Один из кадров звезда разместила в аккаунте Telegram с душераздирающей историей о церемонии бракосочетания. Правда, Юлия Барановская к ней прямого отношения не имеет.Однако сюжет реален: в разгар свадьбы молодоженам дарили деньги, а новобрачная складывала их в сумочку, не переживая за сохранность. Однако по завершении торжества купюр на месте не оказалось — паре пришлось провести ночь в полиции.Размышляя по поводу праздничного конфуза, Юлия Барановская заговорила о подготовке к свадьбе в жизни каждого человека. Она порекомендовала россиянам "не терять бдительность и назначить ответственного за деньги и ценности, желательно из тех, кто не пьет алкоголь".