Грибник встретил медведя во Владимирской области. В Ковровском районе местный житель во время...

Грибник встретил медведя во Владимирской области.В Ковровском районе местный житель во время похода за грибами случайно заметил медведя, который пристально за ним наблюдал.Расстояние между тихим охотником и косолапым было небольшим, поэтому ни тот, ни другой решили ещё ближе друг к другу не подходить. В каком именно лесном массиве произошла встреча с медвежонком, автор видео не сообщает.Видео ВК "Это Ковров, детка.."