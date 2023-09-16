Грибник встретил медведя во Владимирской области.
В Ковровском районе местный житель во время...
Грибник встретил медведя во Владимирской области.
В Ковровском районе местный житель во время похода за грибами случайно заметил медведя, который пристально за ним наблюдал.
Расстояние между тихим охотником и косолапым было небольшим, поэтому ни тот, ни другой решили ещё ближе друг к другу не подходить. В каком именно лесном массиве произошла встреча с медвежонком, автор видео не сообщает.
Видео ВК "Это Ковров, детка.."