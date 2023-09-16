Исторический центр города Гороховца может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО
11 сентября...
Исторический центр города Гороховца может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО
11 сентября 2023 года в Эль-Риаде в Саудовской Аравии открылась 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она продлится до 25 сентября.
Исторический центр города Гороховца попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, что в 2017 году древний Гороховец вошел в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам экспертов исторический центр Гороховца сохранился в первозданном виде, поэтому его нужно сохранить, как уникальный интегрированный памятник.
Фото unesco.ru