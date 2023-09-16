Из Владимира в Санкт-Петербург отправятся 12 произведений современных скульпторов. Об этом...

Из Владимира в Санкт-Петербург отправятся 12 произведений современных скульпторов.Об этом сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В Северную столицу отправится дюжина скульптур для питерского «Манежа».«В то время, когда перелетные птицы устремляются на юг, от нас в Питер полетят металлические птицы скульптора Марца и не только. Пункт назначения – выставка «Русская скульптура XX века: от и до», которая является логическим продолжение выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева»…» - рассказывают в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Две из скульптур хорошо знакомы владимирской публике – они находятся в действующей экспозиции «Искусство России. ХХ век». Это мраморная фигура «Непокоренный» (Кибальникова А.П.) и бронзовая «Юная художница» (Цигаль В.Е.).Остальные предметы менее известны широкой аудитории, так как хранятся в фондах.Большая часть из них – работы московского скульптора-анималиста Андрея Валериановича Марца (1924-2002 гг).Это удивительные птицы и другие животные, выполненные методом литья и ковки.Выставка в Санкт-Петербурге откроется совсем скоро - 5 октября. В фокусе - изменения, произошедшие в скульптуре ХХ века: философские, социальные, политические, научные и технологические.Всего будет представлено около 300 уникальных предметов.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника