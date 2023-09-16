Как администрация Владимира планирует благоустраивать город и развивать коммунальное хозяйство? В...

Как администрация Владимира планирует благоустраивать город и развивать коммунальное хозяйство?В числе приоритетов развития города Владимира — укрепление коммунального хозяйства, новые подходы в благоустройстве и озеленении.На днях губернатор Александр Авдеев провёл совещание по вопросам развития коммунального хозяйства и благоустройства города. В обсуждении приняли участие глава города Владимира Дмитрий Наумов, а также представители структурных подразделений мэрии, курирующие городские дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, содержание, благоустройство и озеленение муниципалитета.Во Владимире стоят серьёзные задачи: наведение порядка на дорогах и во дворах, выстраиванию системного подхода к формированию зелёных насаждений. Требуют замены и обновления скамейки, урны, секции ограждений и остановочные павильоны.В ближайшие три года для Владимира планируется закупка более 60 единиц коммунальной спецтехники, что позволит более качественно содержать город, в том числе в зимнее время. На обслуживание автопарка в 2024 году планируется дополнительное финансирование. Зимой к работе на технике планируется привлекать специалистов из сельскохозяйственной и лесной отраслей, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.В ходе подготовки к зимнему периоду город пополняет запасы пескосоляной смеси, а также противогололедных материалов и антигололёдных средств «Бионорд», которые в первую очередь планируется использоваться на тротуарах и пешеходных зонах. Дмитрий Наумов сообщил, что предпринимаются все меры для качественного содержания города Владимира в зимний период.В перспективе руководство города планирует пересмотреть подходы к высадке деревьев, кустарников и декоративных растений. Год от года планируется увеличивать количество высаживаемых деревьев и цветов. Губернатор предложил сделать акцент на вертикальном цветочном оформлении улиц, в первую очередь в историческом центре.Фото freepik.com