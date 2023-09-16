Телеведущая очень переживала за самочувствие своего маленького питомца – ручной белки по имени Коко. 55-летняя актриса написала, что вся ее семья пережила огромный стресс, ведь они очень любят свою белочку.

Телеведущая очень переживала за самочувствие своего маленького питомца – ручной белки по имени Коко. 55-летняя актриса написала, что вся ее семья пережила огромный стресс, ведь они очень любят свою белочку.Глядя на изображение, их несложно понять: разве можно не любить такое милое прекрасное создание?По словам Стриженовой, животное совершенно не ело и даже ничего не пило, более того, белка почти не двигалась, а когда хозяйка брала ее на руки, та просто лежала неподвижно.Ветеринары подозревали, что у питомца случился инсульт. "Я пыталась ей давать виноград, где много воды и глюкозы. Врачи сказали, что она может умереть в любой момент. Утром я боялась заглянуть в ее домик…", — делится переживаниями Стриженова в своей соцсети.К счастью, все обошлось, и животное поправилось, через неделю после визита ветеринаров белка уже скакала, как ни в чем не бывало. На видеозаписи, которую выложила Стриженова, видно, как белка сидит на руках у одной из домочадцев и очень активно, как и положено белке, пьет воду из-под крана.Екатерина Стриженова — российская актриса театра и кино, телезрителем наиболее известна в качестве ведущей на «Первом канал». В частности, утренний эфир "Доброе утро" она ведет с 1997 года, а кроме того засветилась в ряде проектов с Александром Гордоном и долгое время вела политическое ток-шоу «Время покажет» вместе с ведущими Петром Толстым, Анатолием Кузичевым и Артемом Шейниным.