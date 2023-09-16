Владимирстат рассказал о жилищных условиях жителей региона

31,9 кв.м жилья приходится в среднем на одного жителя Владимирской области. Такие данные приводит Владимирстат.Просторнее всего живут в Киржачском и Муромском районах, где на одного жителя приходится по 43,1 кв.м и 42,2 кв.м соответственно. При этом в самом Муроме цифра жилплощади на человека самая маленькая по региону — 27,3 кв.м.Также меньше 30 кв.м у жителей Владимира, Коврова и некоторых районов области.Во Владимирстате также отметили, что всеми видами благоустройства обеспечено более 60% жилых домов.Ранее мы писали, что во Владимирской области из аварийного жилья.