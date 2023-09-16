На участке федеральной трассе М-7 во Владимирской области появятся новые меры безопасности для...
На участке федеральной трассе М-7 во Владимирской области появятся новые меры безопасности для водителей
В Правительстве Владимирской области состоялось совещание, на котором обсуждался вопрос повышения мер безопасности на 294 км федеральной трассы М-7 "Волга". Данный участок - один из наиболее аварийных в регионе, сообщает пресс-служба администрации Вязниковского района.
Совещание прошло под председательством заместителя Губернатора области Сергея Волкова. Участие в нем приняли представители УГИБДД УМВД России региона, федерального учреждения «УПРДОР Москва — Нижний Новгород», администрации Вязниковского района.
Какие же дополнительные меры безопасности хотят реализовать?
установка камер видеофиксации;
усиление ограничения скорости с 60 до 40 километров в час;
нанесение новых шумовых полос на дорожное покрытие;
монтаж информационных баннеров, сообщающих об ограничениях, и более широкой светофорной ленты на имеющуюся конструкцию.
Также рассматривается вопрос об увеличении длины так называемого кармана, по которому транспорт поворачивает налево, в город, или осуществляет разворот
Фото: администрация Вязниковского района