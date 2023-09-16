Народные приметы на 17 сентября. Почему в день Неопалимой Купины нельзя надевать темные вещи В...

Народные приметы на 17 сентября. Почему в день Неопалимой Купины нельзя надевать темные вещиВ народном календаре 17 сентября 2023 года отмечается праздник Неопалимая Купина.Православная церковь сегодня совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Оно установлено в память святого пророка Моисея, увидевшего Купину – терновый куст, охваченный пламенем, который чудом не сгорел.Что можно делать 17 сентября 2023 года?В этот день начиналась уборка лука на огородах. Отсюда еще одно название праздника - Луков день.Крестьяне утром молились святому Вавиле, которого на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства, а затем мужчины шли проверять стога и сеновалы.Что нельзя делать 17 сентября 2023 года?Не лучшее время для похода в гости. По народным представлениям, если отправиться к кому-либо в гости, то не миновать беды.Не нужно ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты.Нежелательно 17 сентября надевать темные вещи. Они могут притянуть горести и печали.Приметы и поверьяЕсли орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.Фото freepik.com