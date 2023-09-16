Народные приметы на 17 сентября. Почему в день Неопалимой Купины нельзя надевать темные вещи
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Народные приметы на 17 сентября. Почему в день Неопалимой Купины нельзя надевать темные вещи
В народном календаре 17 сентября 2023 года отмечается праздник Неопалимая Купина.
Православная церковь сегодня совершает празднование в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Оно установлено в память святого пророка Моисея, увидевшего Купину – терновый куст, охваченный пламенем, который чудом не сгорел.
Что можно делать 17 сентября 2023 года?
В этот день начиналась уборка лука на огородах. Отсюда еще одно название праздника - Луков день.
Крестьяне утром молились святому Вавиле, которого на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства, а затем мужчины шли проверять стога и сеновалы.
Что нельзя делать 17 сентября 2023 года?
Не лучшее время для похода в гости. По народным представлениям, если отправиться к кому-либо в гости, то не миновать беды.
Не нужно ругаться, ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты.
Нежелательно 17 сентября надевать темные вещи. Они могут притянуть горести и печали.
Приметы и поверья
Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.
Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.
Дождик, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.
После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.
Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.
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