В эфире телеканала МузТВ на премьере шоу Большая любовь Ольга Бузова возмутилась оценкой ее форм, которые корреспондент назвала в числе самых красивых. Отрывок из интервью 16 сентября выложил связанный со звездой ресурс.

В эфире телеканала "МузТВ" на премьере шоу "Большая любовь" Ольга Бузова возмутилась оценкой ее форм, которые корреспондент назвала в числе самых красивых. Отрывок из интервью 16 сентября выложил связанный со звездой ресурс.На видеозаписи Ольга Бузова дает интервью, в ходе диалога корреспондент сделала телеведущей комплимент, напомнив, что ее называют «русской Дженифер Лопес», и что «у нее сейчас попа одна из самых красивых в шоу-бизнесе»."Одна из?!" — возмутилась как бы в шутку Бузова. "Самая, давайте "самая", — исправилась корреспондент."Ну как вы считаете, так и говорите. Но попа у меня обалденная", — согласилась Ольга. При этом она настаивает, что вся красота, в первую очередь, находится внутри человека, и самое главное — это вовсе не попа, а сердце и душа."Если вы видите во мне сейчас красивую девушку, значит, вы видите красоту врунтри меня, потому что то, что внутри — это самое главное", — заключила Бузова и поблагодарила корреспондентку "МузТВ" за комплимент.Шоу "Большая любовь", объединившее в себе балет, классическую музыку и оперу, было представлено еще 11 марта 2023 года на московской Live Арене, однако отрывок из интервью с Бузовой, не попавший в эфир, выложили в сеть только сейчас."Большую любовь" спродюсировала Татьяна Тур, режиссер-постановщик — Алексей Голубев. В шоу принимали участие артисты Большого театра и обладатели премий "Грэмми". За музыкальное сопровождение отвечали пианист Андрей Писарев, скрипач Максим Федотов и Государственный Кремлевский оркестр под управлением дирижера Константина Чудовского.