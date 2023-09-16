Осенью у многих людей людей бывает хандра и плохое настроение. Особенно этому подвержены пожилые. Лучший способ справиться с таким состоянием — физическая нагрузка. Лучшим выбором для ..

Осенью у многих людей людей бывает хандра и плохое настроение. Особенно этому подвержены пожилые.Лучший способ справиться с таким состоянием — физическая нагрузка. Лучшим выбором для людей старшего возраста является скандинавская ходьба. Она поможет поддержать и физическое, и моральное состояние в норме. Кроме того, осенью особенно важно следить за сбалансированным питанием и достаточно спать, передает .