Прокуратура Владимира добивается обеспечения онкобольного необходимым лекарством Прокуратурой...

Прокуратура Владимира добивается обеспечения онкобольного необходимым лекарствомПрокуратурой города Владимира проводилась проверка по публикации в СМИ. Онкобольной не был обеспечен жизненно-необходимыми лекарственными препаратами.Установлено, что протоколом заседания онкоконсилиума ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» мужчине рекомендован приём лекарственных препаратов.Врачом-терапевтом ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница № 5 г. Владимира» выписаны льготные рецепты, но лекарствами больной не обеспечен из-за отсутствия в аптеках.В итоге прокурор обратился в Октябрьский районный суд города Владимира с требованием к региональному Минздраву обеспечить пациента необходимыми медикаментами.На данный момент льготное лекарственное обеспечение находится на контроле городской прокуратуры.Фото pxfuel.com