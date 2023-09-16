Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По словам эксперта, в выходные наступила пауза в бабьем лете. В ..

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. По словам эксперта, в выходные "наступила пауза в бабьем лете"."В понедельник и вторник небольшие дожди с подходом фронтальных разделов с запада и быстрым отходом антициклона к югу, юго-востоку. Температура по-прежнему на уровне +16…+18 °С днём. Ночные температуры станут немного повыше, не такие низкие, как в ночь на воскресенье", — цитирует специалиста . Он также отметил, что с 20 и 21 сентября вновь ожидается повышение температур.