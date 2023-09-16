О трагедии, произошедшей сегодня вечером, рассказал очевидец происшествия

Страшная авария с жертвами произошла под Владимиром в районе деревни Новая Быковка вечером 16 сентября. Об этом «33Live.Ru» сообщил очевидец происшествия.По его словам, на трассе столкнулись две иномарки — одна из машин сильно смята спереди. Жертвой трагедии стал как минимум один человек, тело лежало прямо на трассе.Водители вынуждены объезжать место аварии по обочинам.Причина ДТП и точное количество пострадавших пока не известны.Ранее мы писали, что на дорогах Владимирской области погиб 1 человек и 26 пострадали.