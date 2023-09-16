Филипп Киркоров, в конце прошлого года резко сменивший имидж и сделавший пластическую операцию, искренне не понимает травли хирурга Тимура Хайдарова со стороны ряда фигур отечественного шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров, в конце прошлого года резко сменивший имидж и сделавший пластическую операцию, искренне не понимает травли хирурга Тимура Хайдарова со стороны ряда фигур отечественного шоу-бизнеса.Король российской поп-музыки убежден, что лично является доказательством того, что Хайдаров является не просто великолепным врачом, но и истинным кудесником, мастером своего дела.При этом Киркоров в интервью Ксении Собчак подчеркивает, что в его теле всё свое, ему ничего не добавляли, а только убрали излишки. Хирурга он при этом называет художником с золотыми руками."У меня есть что показать! Золотые руки Хайдарова постарались, а дальше — фитнес, поддержка", — отмечает певец, не стесняясь демонстрировать свои новые формы, приобретенные после пластики. Рельеф его пресса действительно впечатляет.Более всего Филиппа Бедросовича возмутили нападки на пластического хирурга со стороны шансон-исполнительницы Любови Успенской, издавна известной своим неповторимым эпатажем. По его словам, шансоньетка и стала во главе неприкрытой травли ни в чем не повинного человека.Звезда эстрады полагает, что операции хирурга Тимура Хайдарова здесь не причем, проблема заключается исключительно во вздорном нраве певицы — Киркоров напомнил, что Любовь Залмановна неоднократно его проявляла. Певец припоминает нецензурную брань и в свой адрес, и в адрес хирурга."А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил", — с сожалением отметил Филипп.Однако же, певец не пожелал участвовать в разборках, признав право каждого на собственное мнение. При этом Киркоров подчеркнул, что знает множество клиентов Хайдарова, которых тот по-настоящему осчастливил, а сам же уверяет, что тот продлил его творческую жизнь.Любовь Успенская в долгу не осталась и посоветовала звездам спуститься на землю, перестав пренебрегать простым народом, а кроме того отметила, что хамству и преступлениям оправдания быть не может. Причем здесь простой народ, правда, не слишком ясно.