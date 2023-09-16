Умер актер Вячеслав Гришечкин. Артист прославился благодаря роли в сериале Солдаты.

Умер актер Вячеслав Гришечкин. Артист прославился благодаря роли в сериале "Солдаты".У заслуженного артиста Российской Федерации были проблемы с сердцем. По сообщению "Комсомольской правды", накануне Гришечкин чувствовал себя плохо.О смерти актера на 62-м году жизни сообщила Диана Бичарова, основательница благотворительного движения «Артисты воинам России», в котором участвовал Гричешкин. О дате и месте прощания и погребения пока не сообщается.Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи в семье актера Германа Чинчирики. Играть на сцене начал еще в школьном возрасте, в 1983 году окончил актерский факультет ГИТИСа, после чего отправился на срочную службу в армии, получив впоследствии звание младшего сержанта.Служил в Театре на Юго-Западде и Российском академическом молодежном театре. В кино начал сниматься в 1989 году. С 2017 года возглавлял театральную студию при Московском университете МВД России.Российским телезрителям актер более всего известен по роли полковника Староконя в сериале «Солдаты», а также по роли Лаврентия Берии в сериалах «Охота на Берию», «Контригра», «Фурцева» и «Товарищ Сталин».