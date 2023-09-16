В миграционной службе Владимира оперативно выдали вид на жительство 86-летней пенсионерке из...

В миграционной службе Владимира оперативно выдали вид на жительство 86-летней пенсионерке из БеларусиЖительница Владимира обратилась в Управление по вопросам миграции для оформления вида на жительство для своей 86-летней мамы, которая является гражданкой Республики Беларусь.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, учитывая жизненные обстоятельства женщины, возраст и состояние здоровья, было принято решение о приёме документов на оформление вида на жительство без предоставления медицинских справок на дому. Решение о выдаче вида на жительство принято в максимально короткие сроки.Вручение документа также проходило дома у бабушки. После заполнения документов инспектор Управления по вопросам миграции вручила вид на жительство и поздравила пенсионерку.Личный состав подразделений по вопросам миграции ориентирован на оказание всесторонней помощи гражданам преклонного возраста.Фото pxfuel.com