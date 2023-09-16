Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ. Фестиваль представляет разнообразие культур и искусств, включая исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств и мастер-классы.

Мероприятие организовано министерством информационных и социальных коммуникаций при поддержке администрации Мытищ. Фестиваль представляет разнообразие культур и искусств, включая исполнение традиционных песен и танцев, выставку искусств и мастер-классы.Одним из ярких моментов фестиваля стала выставка национального прикладного творчества, представляющая культуры русских, дагестанцев, татар, мордвы, армян, и азербайджанцев.Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» является возможностью для укрепления уважения и теплых отношений между разными национальностями, отражая дух единства в Подмосковье.«Фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» – это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы должны жить в уважении, относиться друг к друг с теплом и любовью. Подмосковье – большой дружный регион, он объединяет, потому что Подмосковье — это любовь!», – прокомментировала Швелидзе.Кроме того, председатель организации «Духовное управление мусульман Московской области» Рушан Аббясов подчеркнул, что Подмосковье активно объединяет представителей многочисленных наций и фестиваль является прекрасной возможностью продемонстрировать это разнообразие.В свою очередь, председатель правления региональной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов выразил благодарность правительствуПодмосковья за поддержку культурного наследия его страны и подчеркнул важность интеграции азербайджанцев в российское общество при сохранении национальной идентичности.Помимо этого, председатель автономии армян подмосковной Балашихи Зураб Саакян подчеркнул, что фестиваль позволяет находить общие черты между разными народами и укреплять дружбу.Кроме выставок, гости фестиваля принимают участие в мастер-классах по национальным танцам, вязанию, и приготовлению блюд, а также играют в настольные игры. В «Русском доме» посетители знакомятся с техникой письма на бересте и учатся росписи тарелок в русском стиле.Напомним, что прошлогодний фестиваль национальных культур в Балашихе представлял экспозиции из Израиля, Беларуси, Германии, Казахстана, Чувашии и Татарстана.