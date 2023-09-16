Дом №24 на улице Строительная в селе Сима Юрьев-Польского района загорелся ночью 15 сентября. Огонь охватил крышу, сообщили в пресс МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре спасатели

Дом №24 на улице Строительная в селе Сима Юрьев-Польского района загорелся ночью 15 сентября. Огонь охватил крышу, сообщили в пресс МЧС по Владимирской области. Сообщение о пожаре спасатели получили в 22:54. Его отправились тушить 7 пожарных на 2 машинах. Когда они прибыли на место, пламя уже распространилось на площадь 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших