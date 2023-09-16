В Усадьбе Храповицкого Владимирской области пройдет День духовых оркестров Сотрудники музея решили...

В Усадьбе Храповицкого Владимирской области пройдет День духовых оркестровСотрудники музея решили отметить завершение летнего сезона в Усадьбе Храповицкого. Три коллектива выступят в старинном парке в субботний день 16 сентября с 12 до 16 часов.Как сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника, к традиционному участнику летних встреч - Народному духовому оркестру «Возрождение» из Судогды присоединится Оркестр Управления Росгвардии по Владимирской области и Духовой оркестр из г. Гусь-Хрустального. У всех коллективов своя творческая судьба.Это интересно!Оркестр Управления Росгвардии родился в мае 1963 года. Уже год спустя его пригласили на съемки фильма «Женитьба Бальзаминова». А потом были концерты, участие в парадах и городских мероприятиях, выступления перед участниками боевых действий и профессиональные победы. Так, коллектив стал лауреатом I Степени на Международном фестивале-конкурсе «Golden stars rain» в 2016 году.Духовой оркестр Гусь-Хрустального - это один из старейших творческих коллективов города, которому в этом году исполняется 94 года. Оркестр всегда отличался высочайшим уровнем мастерства и в 1998 году получил звание «Народный коллектив». В его истории были победы во всесоюзных конкурсах, гастроли, концерты. К тому же оркестр воспитал целое созвездие выдающихся музыкантов, в числе которых - Дмитрий Кремнёв, полковник оркестровой службы, и Рудольф Курицын, руководитель эстрадно-джазового оркестра Олега Лундстрема.Фото pxfuel.com