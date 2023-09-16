Во владимирском областном Центре ветеринарии можно за «спасибо большое» сделать своему домашнему питомцу прививку от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со

Во владимирском областном Центре ветеринарии можно за «спасибо большое» сделать своему домашнему питомцу прививку от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на госветинспекцию. Центр находится по адресу улица Сакко и Ванцетти, 66. Режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00, суббота с 9:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:00. Все подробности