. В этом году он состоялся в 84 регионах страны. Всероссийский день бега прошёл в рамках реализации...

. В этом году он состоялся в 84 регионах страны. Всероссийский день бега прошёл в рамках реализации федеральной программы «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Это уникальное состязание, в котором каждый спорстсмен-любитель может выйти на старт вместе с профессионалом. Возраст участников забега неограничен.В России «Кросс нации» зародился в 1918-ом году. Это был забег на 4 с половиной километра в Петровском парке столицы. Первым к финишу в нём пришёл Николай Бочаров- будущий чемпион СССР и России. Его результат составил 15 минут 42 секунды.«Бежала» сегодня вся Владимирская область, к «Кроссу нации» присоединились различные районы, а вот главной площадкой забега стал город Владимир. Всероссийский день бега принимал Загородный парк областной столицы. Участников приветствовала ио министра физкультуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова. По её словам, 33-ий регион активно «включен» в здоровый образ жизни. 600 тысяч жителей Владимирской области регулярно занимаются спортом. А на дистанции «Кросса нации» в нашем регионе в разных территориях сегодня вышли 6 тысяч человек.«Кросс нации» во Владимире включал в себя три дистанции (от 1 километра до пяти) и 12 возрастных групп. Особое внимание- здоровью атлетов. На старт допускали при наличии медицинской справки. Загородный парк собрало сегодня сотни участников- это представители спортивных и общеобразовательных школ, среднеспециальных учебных заведений, поболеть за своих бегунов приехало множество болельщиков. Все лидеры и победители забегов получили дипломы и памятные кубки.Подробнее об атмосфере праздника и победителях «Кросса нации» расскажем в эфире региональных «Вестей».Текст и фото: Мария Платанюк.