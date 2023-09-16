Владимирским садоводам рассказали, как продлить сбор урожая до самых морозов - Валентина...

Владимирским садоводам рассказали, как продлить сбор урожая до самых морозов- Валентина Васильевна, осень-пора сбора урожая. Надеюсь, у наших слушателей удачный урожайный год. Но хочется продлить эту пору - сбора урожая. Это возможно?- Если подготовится заранее, даже с весны, то можно получать урожай до самых морозов. Даже в первые заморозки, если продумали укрытие. Если днём ещё солнышко и тепло. С грядки всегда вкуснее, чем из ящика в подвале или погребе. Начинаем с почвы. Она должна быть обогащена макро мезо и микроэлементами. Если их достаточно, то растению не нужно много тратить собственных сил. Ещё нужно думать о бактериях и микроскопических грибах. Чтобы дольше шла вегетация и был больше урожай, растениям помогают микроорганизмы. Они помогают растениям забрать из почвы, перегноя, сложных удобрений всё необходимое для развития.Делают за растения часть работы. Сохраняют энергию для развития. Это триходермин, сенная палочка, метаризиум, боверия, зелёные удобрения из крапивы и сорняков. На хорошей богатой почве растения лучше развиваются и не болеют, устойчивее к перепадам температур. Можно ещё повторные посевы делать. За месяц-полтора до заморозков посейте салатную зелень, шпинат, руколу. Лук репку на зелень посадите. Отобрали некондицию из урожая и посадили. Можно кабачкам дать стимул для плодоношения.Есть такой интересный способ. Растение ещё зелёное, а плодов не дает. На центральном стебле на высоте два-три сантиметра поперёк делаете острым лезвием надрез. Присыпьте лезвие золой или углём для обеззараживание. После надреза, его надо сделать где-то наполовину стебля (или две трети, если толстый), тоже присыпьте ранку. По не надрезанной части будет поступать питание и вода. Растение думает, что плодов и семян от него не остаётся, а жизненный цикл заканчивается. Кабачок начинает усиленно репродуцировать, появляются цветки и плоды растут быстрее, чтобы успеть дать семена. Кабачки в магазинах дорогие. А так вы продлите срок плодоношения.Томаты и огурцы в теплице при грамотной обрезке также долго дают урожай. Огурцы можно в два срока сажать. В начале июля. Есть скороспелые сорта. Морковь также можно сажать в два срока. Особенно, если вы под зиму сеяли морковь. Она рано урожай даёт. И горох можно два раза сажать. Можно смешанные посевы делать. Одну культуру убрали с грядки, на свободное место другую сажаете. Вы продлите сроки плодоношения самых разных нужных вам культур.Фото pxfuel.com; freepik.com