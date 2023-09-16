Во Владимире состоится спортивный фестиваль Короли улиц
16 сентября 2023 года на у ТЦ Мегаторг...
Во Владимире состоится спортивный фестиваль "Короли улиц"
16 сентября 2023 года на у ТЦ "Мегаторг" во Владимире пройдет Областной фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц».
Напомним, что мероприятие направлено на популяризацию уличной культуры и спорта, а также на популяризацию экстремальных видов спорта
Что из себя представляет Фестиваль?
Это трюки и соревнования на:
• роликах;
• скейтборде;
• самокате;
• в брейкдансе;
• кроссфите;
• беговеле.
Начало в 10.00. Все подробности по ссылке
Фото pxfuel.com