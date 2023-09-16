Во Владимире состоится спортивный фестиваль Короли улиц 16 сентября 2023 года на у ТЦ Мегаторг...

Во Владимире состоится спортивный фестиваль "Короли улиц"16 сентября 2023 года на у ТЦ "Мегаторг" во Владимире пройдет Областной фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц».Напомним, что мероприятие направлено на популяризацию уличной культуры и спорта, а также на популяризацию экстремальных видов спортаЧто из себя представляет Фестиваль?Это трюки и соревнования на:• роликах;• скейтборде;• самокате;• в брейкдансе;• кроссфите;• беговеле.Начало в 10.00. Все подробности по ссылкеФото pxfuel.com