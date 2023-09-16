Во Владимирской области не хватает рабочих, строителей, фармацевтов и водителей. Любопытной...

Во Владимирской области не хватает рабочих, строителей, фармацевтов и водителей.Любопытной аналитикой поделился сервис по поиску работы https://vladimir.hh.ru/Выяснилось, что на одну вакансию в среднем приходится 2,06 резюме. Это означает, работодателям не из кого выбирать.Среди соседей Владимирской области в антирейтинг вошли Ивановская и Рязанская области.В этих регионах количество желающих занять свободное место тоже едва превышает двух соискателей.В среднем же в России на одну вакансию приходится всего 3-4 резюме.Это интересно!Самый большой дефицит кадров зафиксирован на Чукотке — 1,4 резюме на вакансию.По данным сервиса «hh.ru» дефицитными во Владимирской области остаются следующие сферы: «Производство, сервисное обслуживание», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Транспорт, логистика, перевозки», «Сельское хозяйство» и «Продажи, обслуживание клиентов».Фото: pxfuel.com