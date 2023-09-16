Самыми популярными датами бракосочетания этим летом стали 7, 8 и 15 июля. Женихи чаще вступали в брак в 24 года, невесты – в 21 год. Статистику предоставила пресс-служба Министерства по

Самыми популярными датами бракосочетания этим летом стали 7, 8 и 15 июля. Женихи чаще вступали в брак в 24 года, невесты – в 21 год. Статистику предоставила пресс-служба Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона. Летом во Владимирской области поженились влюбленные из 65 регионов России. Почти половина всех заключивших брак подали