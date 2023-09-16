Во Владимирской области за рекламные листовки в почтовых ящиках планируют штрафовать. И это...

Во Владимирской области за рекламные листовки в почтовых ящиках планируют штрафовать.И это касается не только нашего региона, но и всей страны. Законопроект о запрете листовок разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.Нарушителей ожидают штрафы. Такую информацию приводят «Известия» со ссылкой на зампредседателя комитета, депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме Светлану Разворотневу.Если быть точными, то нарушителям обещают следующую административную ответственность:штрафы для граждан - от 2 до 5,5 000 рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 000 рублей, для юридических лиц - 100 - 500 000 рублей.Сообщается, что решение логично и давно “назрело”: забитые листовками почтовые ящики и разбросанные рекламки не доставляют радости ни собственникам, ни управляющим компаниям.Сейчас закрыть поток разносчиков «бумажного спама» сложно из-за открытого доступа в подъезды и универсальных ключей для домофонов, а также отсутствия запрета, подкреплённого законодательством.Так что совсем скоро, если проект действительно примут, жители Владимирской области не будут наблюдать «рекламки» пиццы и роллов в своих почтовых ящиках, а лишь смогут забирать квитанции об оплате ЖКХ.В случае запрета разносить листовки, владимирцы будут знать, что на это можно пожаловаться в свою управляющую компанию.Правда, многие сейчас рассуждают на тему того, что штрафы за «бумажный спам» вряд ли смогут изменить ситуацию кардинально. Очень часто доходы от рекламы гораздо выше этого.Фото: pxfuel.com