Мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами — рискованная процедура. Лучи могут прожечь лакокрасочное покрытие и нанести определенный ущерб. Об этом рассказал главный редактор ..

Мытье автомобиля под прямыми солнечными лучами — рискованная процедура. Лучи могут прожечь лакокрасочное покрытие и нанести определенный ущерб.Об этом рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Он отметил, что также не стоит прибегать к мойке автомобиля составами, предназначенными для других целей, например, для смывания жира с посуды, передает .