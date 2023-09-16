Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.

Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.Такое признание Юлия Высоцкая сделала утром 16 сентября на своей странице в социальных сетях. Звезда телеэкранов опубликовала изображение чашки, заполненной, судя по пене, капучино, и сопроводила его соответствующим комментарием.«Дайте кофе! Первая мысль утром о чашке кофе, бывает случается пауза на несколько недель без кофеина, но вот уже полтора месяца ни дня без кофе, какой кайф)», — не без удовольствия пишет Высоцкая (пунктуация оригинала сохранена — прим. ред.).Отметим, что многие поклонники солидарны с Юлией и публикуют комментарии следующего содержания: «Иногда думаю, что я живу и просыпаюсь ради утреннего кофе, какое-то оно особенное поутру», «Это да, это кайф!», «Как я вас понимаю», и пр.Впрочем, некоторые возражают телеведущей, будучи уверенными, что чай с утра заходит намного лучше. Это дело вкуса, тем более, что с точки зрения зависимости разницы здесь нет: действующее вещество и у кофе, и у чая одно — кофеин.