Юлия Высоцкая рассказала, без чего ее начинает ломать.

Юлия Высоцкая рассказала, без чего ее начинает "ломать".Российская актриса и телеведущая утверждает, что мысли о том, чтобы выпить чашку кофе, начинают занимать ее голову с самого утра.Такое признание Юлия Высоцкая сделала утром 16 сентября на своей странице в социальных сетях. Звезда телеэкранов опубликовала изображение чашки, заполненной, судя по пене, капучино, и сопроводила его соответствующим комментарием."Дайте кофе! Первая мысль утром о чашке кофе, бывает случается пауза на несколько недель без кофеина, но вот уже полтора месяца ни дня без кофе, какой кайф", — рассказала о своей зависимости Высоцкая (пунктуация оригинала сохранена. — Прим. ред.).Отметим, что многие поклонники солидарны с Юлией и публикуют комментарии следующего содержания: "Иногда думаю, что я живу и просыпаюсь ради утреннего кофе, какое-то оно особенное поутру", "Это да, это кайф!", "Как я вас понимаю", и пр.Впрочем, некоторые возражают телеведущей, будучи уверенными, что чай с утра заходит намного лучше. Это дело вкуса, тем более, что с точки зрения зависимости разницы здесь нет: действующее вещество и у кофе, и у чая одно — кофеин.