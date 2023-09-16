Ясный день и повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области В...

Ясный день и повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской областиВ воскресенье, 17 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет ясная и без осадков.Температура воздуха днем повысится до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°С.Ветер ветер юго-западный, 1м/с.Атмосферное давление 753-759 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева – надо ждать ветра.Фото freepil.com; pxfuel.com