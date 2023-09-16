Ясный день и повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области
В...
Ясный день и повышенное атмосферное давление прогнозируют синоптики во Владимирской области
В воскресенье, 17 сентября 2023 года, погода во Владимирской области будет ясная и без осадков.
Температура воздуха днем повысится до +17°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°С.
Ветер ветер юго-западный, 1м/с.
Атмосферное давление 753-759 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева – надо ждать ветра.
Фото freepil.com; pxfuel.com