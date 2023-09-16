Жителей и гостей 33 региона приглашают отметить День города и леса в Судогде 16 сентября 2023 года...

Жителей и гостей 33 региона приглашают отметить День города и леса в Судогде16 сентября 2023 года в Судогде (стадион «Красный Химик») отметят День леса и 245-летие города. Гостей праздника ждет гастрономическое разнообразие даров леса — иван-чай, банные веники, изделия из бересты. На праздничную ярмарку приедут умельцы со всей России, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Программа праздника:С 11:00 — начнут свою работу тематические площадки.С 13:00 — выступление музыкальных коллективов.С 15:00 — торжественное открытие Дня города на главной сцене, концертная программа.С 19:00 — молодежная концертная и танцевальная программа.Финалом Дня Леса и Дня города станет яркое лазерное шоу. Праздник начнется в 11.00Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области