Жителей Владимирской области приглашают понаблюдать за «Битвой роботов» 16 сентября 2023 года...

Жителей Владимирской области приглашают понаблюдать за «Битвой роботов»16 сентября 2023 года пройдёт первый отборочный этап Международного чемпионата по "Битве роботов", сообщает Минцифры России. Его участниками станут 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана.Мероприятие одновременно выполняет несколько функций: отбор наиболее талантливых и вовлечённых в сферу робототехники людей; площадка для обмена международным опытом в сфере робототехники; популяризация инженерных профессий среди школьников и студентов за счет создания серии ярких событий федерального масштаба.В первом отборочном этапе зрителей ждут два шоу:дневное (с 11:00 до 15:30) вечернее (с 18:00 до 20:30), а также познавательная программа.Прямую трансляцию Чемпионата можно посмотреть по ссылкеФото pxfuel.com