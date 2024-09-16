Работы должны были завершить еще в июне.

Прокуратура Владимирской области заявила о задержке реализации городского проекта «Жилье и городская среда». Подрядчик ООО «ВладПродБизнес» не выполнил вовремя благоустройство двора около дома №99 на улице Горького в областном центре.Работы должны были завершить еще в июне. Стоимость проекта составляла свыше 2 млн рублей. В эту цену входили обновление тротуаров, колодцев, урн и т.д. Прокуратура объявила о возможных штрафах за нарушение сроков выполнения работ.Напомним, ранее мы писали, что