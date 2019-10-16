На морском дне у берегов итальянского острова Лампедуза при помощи подводного робота найдены тела 12 мигрантов, погибших, предположительно, при кораблекрушении в ночь на 7 октября.

На морском дне у берегов итальянского острова Лампедуза при помощи подводного робота найдены тела 12 мигрантов, погибших, предположительно, при кораблекрушении в ночь на 7 октября.Обнаружена и затонувшая лодка. Лежащая на глубине 60 метров. Предположительно, всего в ней находились более 50 человек, 22 из которых были спасены. Ранее были найдены тела 13 погибших женщин, еще около 20 человек считались пропавшими без вести, передает ТАСС.